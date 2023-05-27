يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟

ستختفي ميزة "يوتيوب ستوريز" الشهر المقبل، وذلك لضمان إعطاء ميزات أخرى الأولوية وفقا للمنصة.

وتم إطلاق الميزة أول مرة عام 2018، وسمحت لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك نشر مقاطع فيديو قصيرة تنتهي بعد 7 أيام.

سيدخل التغيير حيز التنفيذ في 23 يونيو، وبعد ذلك لن يكون خيار إنشاء قصة جديدة على يوتيوب متاحا.

وفقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء انستغرام أو فيسبوك أو تيك توك.