البيضة الواحدة بـ900 ليرة !

أصبح البيض من المواد الغذائية التي يصعب على الكثير من الأسر السورية الحصول عليه، بسبب ارتفاع سعره، فأصبحوا يستغنون عنه على الرغم من اعتباره أحد أهم مصادر البروتين.

الدكتور محمد قيمر مدير منشأة دواجن حمص بيّن أنّ سعر البيض و الفروج حالياً مرتفع بالنسبة للمواطن، أمّا بالنسبة للمربي فهو لا يستطيع أن يحصل على تكلفة المنتج الذي قام بتربيته.

ولفت قيمر إلى أنّ تكلفة انتاج 1 كغ فروج هي 16 ألف و500 ل.س، بينما تبلغ تكلفة البيضة الواحدة 800 ل.س وتباع بأقل من التكلفة.

وأكّد أنّ تكاليف الإنتاج مرتفعة جداً بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف “الذرة والصويا”، ويتم تحديد سعر البيض بناء على كلفة إنتاجه مع هامش ربح 10%، وتشكّل المادة العلفية 75 % من كلفة الإنتاج.

وفي جولةٍ في إحدى أسواق دمشق، أكّد صاحب محل أغذية أنّه كلّما أنخفض سعر الفروج ارتفع سعر البيض، مشيراً إلى أنّ سعر صحن البيض النباتي المغلّف يبلغ 28 ألف ل.س، بينما يبلغ سعر صحن البيض العادي 23 ألف ل.س.

ومن جهته، صاحب محل آخر أوضح أنّ الإقبال على شراء البيض ضعيف، وأصبح من النادر بيع صحن بيض كامل، مبيّناً أنّ سعر البيض يتأثر بالعرض والطلب وارتفاع درجات الحرارة.

فيما شكت “أم حسن” من ارتفاع سعر البيض، قائلةً: بتنا نشتري البيض عند الضرورة القصوى فقط، وبيضة واحدة أو بيضتين بدل الصحن.

وقالت “أم علي” إنّها لم تقوم بشراء البيض منذ أكثر من شهر، على الرغم من أنّها تعاني من هشاشة عظام، وبحاجة لبروتين البيض.

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