بتحريض من خطيبها سرقت ( 80 ) ألف دولار أمريكي و( 3500 ) يورو من منزل طبيب

ادعى إلى شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق طبيب أسنان بإقدام شخص مجهول على سرقة مبلغ ثمانون ألف دولار أمريكي ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو من منزله.

من خلال التحري وجمع الأدلة دارت الشبهات حول السكرتيرة التي تعمل في عيادته المدعوة (هناء . ع) وتم إحضارها إلى مركز شرطة الناحية ، وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على سرقة المبلغ المذكور بتحريض من خطيبها المتواجد خارج القطر، حيث استغلت غياب الطبيب عن منزله ودخلت إلى المنزل باستخدام مفتاح مطابق، وبعد سرقة المبلغ قامت ببعثرة الأغراض لإبعاد الشبهات عنها ثم نقلت المبلغ المسروق إلى إحدى القرى الحدودية لإيصاله إلى خطيبها المذكور، وعلى الفور تم إرسال دورية إلى القرية الحدودية وبدلالة المقبوض عليها تم استرداد المبلغ كاملاً.

سيتم تسليم المبلغ إلى صاحبه أصولاً، و مازالت التحقيقات مستمرة معها والبحث جاري عن خطيبها المحرّض على السرقة وسيتم تقديمها إلى القضاء المختص.