قانون بإعفاء استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية مدة 5 سنوات

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.



وجاء في القانون رقم 8 لعام 2023، أنه تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

كما نص القانون في مادته الثانية، على أن تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.



وفي نيسان (أبريل) الماضي، درست الحكومة مشروع صك تشريعي يقضي بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين، بهدف تشجيع المستثمرين على استيراد البكاكير، لترميم النقص الحاصل في أعداد الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل المباقر.

وفي أيلول 2022، نشرت صحيفة “تشرين”، بيانات رسمية صادرة عن “وزارة الزراعة” أشارت إلى تراجعٍ في عدد الأبقار في سورية، من حوالي 1.1 مليون رأس عام 2011 (تنتج قرابة 1.701 مليون طن من الحليب و 71.50 ألف طن من اللحوم)، إلى قرابة 700 ألف رأس عام 2020 (أنتجت 1.309 مليون طن من الحليب و84.9 ألف طن من اللحوم).