رئيس أركان الاحتلال“الإسرائيلي” يوجه رسالة إلى الرئيس الأسد

وجه رئيس أركان “جيش الاحتلال الإسرائيلي”، هرتسي هاليفي، الثلاثاء 23/5/2023، رسالة إلى الرئيس الأسد وذلك خلال حديثه في مؤتمر “هرتسليا 2023”.

وقال هاليفي: “سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد”، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.

وأضاف: “إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام – كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار”، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران “الإسرائيلي” عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول “إسرائيل” إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه “التموضع الإيراني”.

سبوتنيك