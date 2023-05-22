ما سر البحيرة البنفسجية في العراق؟

22-05-2023

ما سر البحيرة البنفسجية في العراق؟

ما سر البحيرة البنفسجية في العراق؟

تثير بحيرة مائية في إحدى المدن بمنطقة كردستان العراق كثيرا من الاستغراب بسبب تغيّر لونها إلى ألوان عدة، مثل البنفسجي والأبيض والوردي، مع اشتداد درجات الحرارة.


تسمى البحيرة “قوره كو”، وهي متفرعة من نهر رانية في محافظة السليمانية بشمال شرقي العراق.

وتعيش في البحيرة أنواع نادرة من السلاحف المهددة بالانقراض، إضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت والطحالب النادرة، وقد دفع ذلك البعض إلى استخدامها في علاج أمراض جلدية كثيرة كالحساسية.


ويقدّر خبراء الآثار البحيرة بنحوِ خمسةُ آلافِ سنة، وقد تكونت بفعل المتغيرات الطبيعية والبيئية، بعيدًا من تدخل البشر. وتقع ضمن المناطق الأثرية القديمة في المدينة، وتتميز بانبعاث رائحة منها تشبه رائحة البيض.

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