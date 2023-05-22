شروط دخول السوريين الحاملين لإقامات أجنبية إلى الأردن

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عبر بيان لها على فيسبوك، عن آلية دخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية وإذن السفر الأجنبي والرعايا في عدة دول وفق شروط محددة.

ونص بيان الداخلية أن آلية الدخول تختلف من فئة لأخرى ولكن جميع الفئات ملزمون بالتقديم عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

ويحتاج حاملو الإقامات الأوروبية لتعبئة نموذج عبر موقع الخدمات إضافة إلى صورة عن جواز السفر ساري المفعول- صور عن إقامته الصادرة عن البلد المقيم فيها سارية المفعول ويستغرق إنجاز الطلب مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل مع شرط وجود تذكرة سفر إياب وذهاب.

أما الحاصلون على أذن سفر أجنبي فيتقدم المواطن السوري بتعبئة النموذج وطلب تأشيرة عبر موقع الخدمات الإلكتروني ويشترط به وجود (صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول وصورة جواز السفر إن وجد) ويستغرق الطلب مدة تتراوح ما بين 1إلى 7 أيام مع شرط وجود تذكرة ذهاب وإياب.

وبما يخص الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا فهم لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول البلاد إلا في حالة كان الشخص لاجئا في الأردن وغادرها فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم وتعبئة النموذج على موقع الخدمات الإلكترونية مرفقا بالوثائق.



وكالات