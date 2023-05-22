الكهرباء تسمي رفع أسعارها (إصلاحا) وترعب المستهلكين

قال معاون وزير الكهرباء أدهم بلان ان الوزارة نعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء وليس رفع التعرفة، مضيفا: نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف نقسِّم فئة الاستهلاك المنزلي لشرائح، وندعم كل الشرائح بحيث كل شريحة تستفيد من تعرفة الشريحة التي قبلها ، فتعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط بـ 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب ب 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها اكثر من 2500 كيلو واط لاتستحق الدعم.

وأكد للإذاعة ان وزارة الكهرباء، هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وسيتم سد هذا العجز من موازنة الحكومة، مشيرا إلى أن مؤسسات الكهرباء ذات طابع اقتصادي، أي أن تأمين السيولة ضرورة للاستمرار في تقديم الخدمة وتطويره



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