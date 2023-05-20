إعلام إسرائيلي: الجامعة العربية هي التي عادت إلى سوريا

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة، صورة مصافحة الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرةً إلى أنّه “انتصار للأسد”.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ “الأصح أن نقول إنّ الجامعة العربية عادت إلى سوريا، وليس العكس”.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ ما يجري هو “انتصار هائل لسوريا وزعيمها بلا مُنازع”، مشيراً إلى أنّ “كل ما تبقى هو إعادة العلاقات بتركيا الى سابق عهدها”.

من جهته، نشر معلق الشؤون العربية في قناة “كان” الإسرائيلية، روعي كايس، صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما صافح الرئيس السوري وعانقه قبل انعقاد قمة الجامعة العربية في جدة، معلقاً عليها قائلاً: “صورة انتصار الأسد”.

بدوره، قال الصحافي الإسرائيلي الداد بك إنّه مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية “انتهى رسمياً الربيع العربي وعاد العالم العربي إلى روتين القضية الفلسطينية في طليعة اهتماماته”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأسد، خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية، المنعقدة في مدينة جدة السعودية، إنّ العرب أمام “فرصة تاريخية” من أجل إعادة ترتيب البيت العربي بمعزل عن التدخلات الخارجية.

ومثّلت كلمة الأسد في القمة أول حضور من نوعه لسوريا بعد عودتها إلى الجامعة العربية، بعد أكثر من عقد.

وأمس الخميس، وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى مدينة جدة السعودية من أجل المشاركة في أعمال القمة العربية.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية في السعودية، معرباً عن “ارتياح سوريا إلى أجواء الاجتماعات التي سبقت انعقادها”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية