ما الفوائد الصحية للخيار؟

يُعد الخيار من الأطعمة القليلة المميزة التي يمكن أن تؤكل طازجة أو مخلّلة، والأهم من ذلك فوائده العديدة للجسم مثل تحسين صحة الأمعاء، وتقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض. ولا يخفى على أحد فوائده التجميلة فهو يؤمن غطاءً منعشًا للعينين.



يساعد الخيار على منع الأمراض، والتحكم بالوزن وتسهيل عملية الهضم، ويمكن الحصول عليه وتناوله بسهولة.

ينتمي الخيار إلى عائلة القرعيات Cucurbitaceae مثل اليقطين والكوسا والبطيخ، ويُصنف من الفواكه، يُزرع وينمو من النبتة الزهرية.

هذا النبات قليل السعرات الحرارية ومليء بالماء والمواد المغذية بما فيها الألياف والفيتامينات، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

تحتوي 100 غرام من الخيار النيء مع قشره على العناصر التالية:



15 سعرة حرارية

0.1 غرام من الدهون

3.6 غرام من الكاربوهيدرات

0.5 غرام من الألياف الغذائية

1.7 غرام من السكر

0.7 غرام من البروتين

يؤمن الخيار أيضًا مغذيات أساسية، إذ تحتوي حبة واحدة من الخيار على:

16.4 ميكروغرام من فيتامين K، أي 14٪؜ من الحاجة اليومية.

147 ميليغرام من البوتاسيوم، 3% من الحاجة اليومية.

2.8 ميليغرام من فيتامين C، أي 3% من الحاجة اليومية.

16 ميليغرام من الكالسيوم، أي 1% من الحاجة اليومية.

فوائد الخيار الصحية

تناول الخيار سواء كان نيئًا أو مخلًا يعود بالفائدة على الصحة لغناه بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

سنتحدث عن ست طرق لتناول الخيار تحسّن الصحة.

1- زيادة الإماهة:

يعد شرب الماء كل يوم أمرًا حاسمًا من أجل الصحة، فهو يساعد في:



الهضم.

ألم المفاصل.

وظيفة الكلية.

الذاكرة.

تنظيم حرارة الجسم.

يؤمّن الخيار اقتراحًا جيدًا لتأمين الماء الذي يحتاجه الجسم، لاحتوائه على أكثر من 96% من الماء، لذلك يمكن استكمال الماء الذي نشربه بإضافة الخيار إلى السلطات أو الوجبات الخفيفة، وبذلك زيادة إماهة الجسم

2- قوة العظام:

يحتوي الخيار على فيتامين K المهم من أجل صحة العظام، فتناول كمية كافية منه في النظام الغذائي يقلل خطر حدوث كسور العظام، ويحسّن كتلة العظم، فالكثافة المعدنية المنخفضة للعظم تزيد من خطر الإصابة بتلين العظام.

يؤمّن وجود فيتامين K مع الكالسيوم في الخيار فوائد إضافية للعظم، وذلك بمساعدة فيتامين K على امتصاص الكالسيوم والمحافظة على عظام قوية.

3- يحسّن صحة القناة الهضمية:

يساعد الماء الموجود في الخيار على الهضم، بالمساعدة على تحطيم الطعام وامتصاص الأغذية، وتساعد الألياف على تحريك الأشياء بسهولة عبر حركات الأمعاء المنتظمة وبالتالي تجنب الإصابة بالإمساك.



للخيار المخلّل فوائد أكثر للقناة الهضمية لاحتوائه على خصائص معززات حيوية، وهي بكتيريا حية نافعة تشبه البكتيريا الموجودة في الجسم وتعزز دورها المفيد.

عندما يتخمر الخيار تتكون فيه بكتيريا جيدة تمنع البكتيريا الضارة من النمو داخل السبيل الهضمي، بالرغم من أن النظام الغذائي الحاوي على المخلل بشكل كبير غير جيد من أجل مستويات الصوديوم بالجسم، لكنه جيد من أجل السبيل الهضمي.

4- يساعد على التّحكم بسكر الدم والوزن:

يعطي تناول وجبة خفيفة من الخيار شعورًا بالنشاط والحيوية، خاصة بحالة البدانة، لأنه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر، وما يحويه من الماء والألياف تعطي إحساسًا بالامتلاء مدةً أطول.

يقدم الخيار أيضًا فوائد للمصابين بداء السكري، إذ يسجلون قيمًت منخفضة على مؤشر نسبة السكر بالدم glycemic index (GI)، وهو نظام يقيس مدى سرعة تاثير الطعام على نسبة السكر في الدم. هذا يعني أن للخيار تأثيرًا منخفضًا على سكر الدم بالمقارنة مع الأطعمة التي تسجل نسبة عالية على مقياس GI، وهذا ما يجعله خيارًا صحيًا ضمن النظام الغذائي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على إبطاء تطور السكري وتقليل المضاعفات المتعلقة به.



5- يحمي من السرطان:

يحتوي الخيار على كميات عالية من الكوكربيتاسين B، وهو مركب طبيعي بالنبات له تاثير على الخلايا السرطانية.

توكد دراسة أن الكوكربيتاسين مفيد لمحاربة سرطان البروستات والرئة والثدي والكبد، ويمكن أن يوقف نمو السرطان ويدمر الخلايا السرطانية.

يساعد قشر الخيار في منع السرطان، لذلك لا داعي لتقشيره، وهو غني بالألياف التي تساعد على تخفيف الإمساك والحماية من سرطان القولون.

6- يحسن صحة القلب:

تؤدي المستويات العالية من الصوديوم إلى ضغط مرتفع، بينما يساعد البوتاسيوم على تخفيض ضغط الدم بتقليل تأثير الصوديوم. لذلك يعد وجود البوتاسيوم بنسبة عالية مع نسبة صوديوم منخفضة في الخيار أمرًا جيدًا لضغط الدم.

تخفيض ضغط الدم ليس التأثير الوحيد للخيار على القلب، فمركب الكوكربيتاسين يحمي القلب بمحاربة تصلب الشرايين، وتخفّض الألياف نسبة الكولسترول وبالتالي تقلل خطر أمراض القلب.

كيف تأكل المزيد من الخيار؟

يعد الخيار نباتًا متعدد الاستخدامات، يُسهم طعمه اللطيفة بجعله سهل الإضافة إلى أطباق عديدة، إضافةً إلى أنه ذو تكلفة منخفضة ومتوفر على مدار العام. لإضافة الخيار إلى العديد من الأطباق تستطيع القيام بما يلي:

تقطيعه: يعد الخيار إضافة ممتازة للسلطات، والسندويشات ويعطي قرمشة بسيطة للطعام.

مزجه: يوفر إضافة الخيار إلى العصير جميع الفوائد الصحية له دون أن يغلب طعمه على نكهة العصير.

غمسه: تشبه قرمشة الخيار رقائق البطاطا، يمكن غمس الخيار في مزيج السلطة، أو الحمص، أو الصلصة.

شرب عصير الخيار.

أكله نيئًا: يُغسل الخيار ويؤكل مباشرةً، ومن الأفضل ترك القشر عليه للحصول على كل الفوائد.

يبقى الخيار مدة أسبوع إذا خُزّن جيدًا، إذ يُغسل ويُجفف ويخزن بالجزء الأدفأ في الثلاجة (قرب الباب)، يمكن الحصول على فوائد إضافية للخيار إذا وُضع في حاوية ممتلئة بالماء ومغطاة ضمن البراد.