بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الدول العربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن توسيع التعاون بين روسيا والدول العربية يتماشى مع بناء نظام أكثر إنصافا للعلاقات الدولية.

قال الرئيس فلاديمير بوتين في برقية للمشاركين في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة: "روسيا تعلق أهمية كبيرة على تطوير العلاقات الودية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا".

وأضاف: "في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجل التصدي الفعال للتهديدات والتحديات التي تواجهها الإنسانية الحديثة".

وقال بوتين: "نعتزم مواصلة دعم الجهود الجماعية لحل المشاكل الإقليمية سلميا، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الذي لا غنى عنه لسيادة الدولة ومعايير القانون الدولي القائمة".

وأضاف: "تقديم ومواصلة كل المساعدة الممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس النهج المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".

وأضاف بوتين: "نعتقد أن توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالحنا المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلاً وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ التعددية القطبية والمساواة الحقيقية واحترام بعضنا البعض للمصالح".