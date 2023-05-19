الليلة الواحدة في مزرعة صغيرة تصل لـ 300 ألف

في سبيل قضاء وقت ممتع مع العائلة، لم يجد أنور (رب أسرة) خياراً سوى استئجار مزرعة صغيرة خارج مدينة دمشق، وقد نصحه أحد أقاربه باستئجارها بعد تجربة شخصية قام بها العام الماضي للاستمتاع بجو عائلي بعيداً عن صخب المدينة.



إلا أنه وبحسب قوله تفاجأ بسعر إيجارها فقد وصل إلى 350 ألف ليرة لليوم الواحد، مضيفاً: “السعر مرتفع جداً لذلك اضطررت إلى استئجارها لمدة نصف يوم أي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً بـ 175 ألف ليرة”.

أسعار المنازل



بدوره، أبو زهير (صاحب المزرعة المذكورة) في جديدة عرطوز بريف دمشق، أوضح أن أسعار المزارع متراوحة وتختلف بين منطقة وأخرى، مضيفاً: “في مزرعتي يوجد حوضي سباحة وملعب صغير ومكان مخصص للشواء وخدمات للنوم ومرفق صحي وأعتقد أن هذا كل ما تحتاجه العائلة”.

من جانبه، هاشم (موظف) قام منذ شهر هو الآخر بجولة على المزارع بعد أن اتفق مع أصدقائه على استئجار مزرعة، إلا أنه صدم بالأسعار، قائلاًك: “إيجار المزرعة الصغيرة يتراوح ما بين 250 ألف إلى 275 ألف ليرة متضمنة مسبح واحد وغرفة نوم واحده”.

رؤية البحر

ويرى الكثير من الأشخاص أن هناك أسباباً عديدة دفعتهم للبحث عن مزرعة صغيرة لقضاء بعض الوقت للترويح عن النفس ومنها أن الذهاب إلى محافظة أخرى كاللاذقية أو الجبال مثلاً ورؤية البحر أصبح مكلفاً جداً.

وبحسب سماسرة أحد تجار المزارع فإن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، وتلعب الخدمات المقدمة داخل المزرعة دوراً في تحديد سعر إيجارها اليومي، في حين يكون للكهرباء الدور الأكبر في تقييم إيجار المزرعة، وذلك فيما إذا توفرت مولدة كهربائية داخلها، مضيفاً : “إن أسعار إيجار المزارع الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية، حمورية، وعربين، والمليحة وسقبا وذلك لليوم الواحد فقط ودون نوم حوالي 300 ألف ليرة، أما في أيام العطلة تبلغ أسعار إيجارات مزرعة صيفية صغيرة تتسع لأسرة واحدة في تلك المناطق حوالي 250 ألف ليرة وهي الوقت المناسب للذهاب للسباحة وبعضها لا يتوفر فيها كهرباء أو مولدة”.

أسعار الإيجارات

أما سعر إيجار المزارع الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي أي في مناطق الريف الشرقي، تتراوح بين 300 ألف إلى 400 ألف لليلة الواحدة، في حين بلغت أسعار إيجار المزارع الواقعة في بعض مصايف بلودان والزبداني ومضايا حوالي 450 ألف ليرة وبعضها يصل إلى 800 ألف وأحياناً مليون ليرة بحيث يزداد السعر تبعاً للخدمات التي تقدمها المزرعة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهاب إلى المسابح بات مكلفاً جداً، ووصلت كلفة دخول عائلة من 4 أشخاص إلى المسبح تصل لـ 200 ألف ليرة.

اثر برس