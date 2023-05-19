بمشاركة الرئيس الأسد.. بدء الجلسة الافتتاحية لقمة جدة

بمشاركة الرئيس الأسد، بدأت اليوم الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة السعودية.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الأسد وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة خلال وصولهم إلى قاعة اجتماع القمة العربية.

واجتمع الرؤساء والملوك والقادة العرب لالتقاط الصورة الجماعية قبل انعقاد اجتماع القمة العربية.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن خلال افتتاح أعمال الدورة: ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية العربية لمساعدة الدول التي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتجاوز الظروف العصيبة.

وأضاف عبد الرحمن: شعار لم الشمل تجسد باستعادة سورية الشقيقة مقعدها الطبيعي بين أشقائها في الجامعة العربية، ونرحب عالياً بها.

وتابع عبد الرحمن: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ليس فقط بوضع حد لتعنت الاحتلال وإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بل بوضع حد لسياسة الاستيطان وبوقف جميع جرائمه.

وقال عبد الرحمن: ضرورة تعزيز التضامن العربي ليكون للعرب دور فاعل في التوازنات الدولية الجديدة، ولنا من القدرات والإمكانيات ما يمكننا من رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا.

وبعد ذلك سلم رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن رئاسة القمة العربية الـ 32 نيابة عن الرئيس الجزائري إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال الأمير محمد بن سلمان آل سعود في كلمة بلاده أمام القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: لن نسمح بأن تتحول منطقتنا لميدان من الصراعات، وندعو لطي صفحة الماضي التي تعثرت بسببها مسيرة التنمية.

وتابع الأمير بن سلمان: يسرنا اليوم حضور السيد الرئيس بشار الأسد لهذه القمة ونتمنى أن تسهم عودة سورية إلى الجامعة العربية في دعمها وتعزيز أمنها.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته: المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد المراحل خطورة في التاريخ المعاصر، فهو زمن استقطاب وتنافس بين القوى الكبرى على حساب القوى الصغرى، وليس أمام الدول العربية سوى أن تتمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً بالعلاقات الدولية.

وأضاف أبو الغيط: أدعو لأن تكون قمة جدة لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، وحل الأزمات التي تشهدها الدول العربية.

وتابع أبو الغيط: أرحب بالرئيس بشار الأسد في القمة وبعودة سورية إلى الجامعة العربية، وثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة فيها سياسياً.

وقال أبو الغيط: ممارسات الاحتلال العدوانية في فلسطين لا بد أن تواجه بتصد حازم من المجتمع الدولي.

وقال الملك الأردني عبد الله الثاني في كلمته: إن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوماً إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعزيز التعاون وخاصة الاقتصادي بين دولنا لمواجهة التحديات.

وأضاف الملك عبد الله الثاني: إن القضية الفلسطينية محور اهتمامنا وندعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967.

وتابع الملك عبد الله الثاني: نرحب اليوم بعودة سورية إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة، ونؤكد على أهمية تعزيز المسار السياسي والجهود العربية لحل الأزمة ومعالجة تداعياتها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته: مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف السيسي: عودة سورية إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة تفعيل العمل للدور العربي وبدء مسيرة عربية لحل الأزمة فيها.

وتابع السيسي: الاعتماد على الجهود العربية المشتركة والتكامل فيما بيننا لصياغة الحلول أصبح واجباً علينا.

وقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة: نجدد العزم على مواصلة العمل العربي المشترك بروح التضامن الجماعي المخلص بما يضمن تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوبنا، مضيفاً: نرحب بعودة سورية الشقيقة إلى بيت العرب الكبير.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته: نرحب بسيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أخاً عزيزاً بين أهله وإخوانه.

وأضاف الرئيس عباس: مأساة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ النكبة عام 1948، فالاحتلال يواصل جرائمه وتوسيع عمليات الاستيطان، ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته: ما يشهده العالم من أزمات ومتغيرات يؤكد الحاجة الماسة إلى رص الصفوف وتجاوز الخلافات وتقوية العمل العربي المشترك.

وأضاف الرئيس الموريتاني: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ونؤكد دعمنا له في حقه بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتابع الرئيس الغزواني: أشيد بعودة سورية الشقيقة إلى الحضن العربي آملاً لها أن تستعيد دورها المحوري والتاريخي في تعزيز العمل العربي المشترك، كما أرحب بأخي صاحب الفخامة الرئيس بشار الأسد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته: أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني البغيض، فضلاً عن آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات، وآن للإنسانية جمعاء أن تضع حداً لهذه المظلمة.

وأضاف الرئيس سعيد: نحمد الله على عودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية بعد أن تم إحباط المؤامرات التي تهدف إلى تقسيمها وتفتيتها.

وتابع الرئيس سعيد: التحديات التي نواجهها كبيرة، ونحن نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها، وأولى هذه التحديات هي الحفاظ على دولنا لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى.

قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله في كلمته: نرحب بعودة سورية الشقيقة إلى الحضن العربي معتبرين ذلك خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي المشترك، ونثمن الجهود العربية التي بذلت بهذا الخصوص.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في كلمته: نرحب بعودة سورية الشقيقة إلى الجامعة العربية لتمارس دورها التاريخي في مختلف القضايا العربية

وقال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته: نرحب بعودة سورية إلى الجامعة العربية ونأمل أن تكون منطلقاً لإنهاء الأزمة فيها، ونؤكد موقفنا الثابت بضرورة العمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

وأضاف ولي العهد الكويتي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون سورية الداخلية ونؤكد موقفنا بضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

بدوره قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمته: أرحب بعودة سورية إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية وهي خطوة دعمناها منذ البداية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في كلمته: نثمن عودة الشقيقة سورية إلى القيام بدورها كاملاً في جامعة الدول العربية.

وقال نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد في كلمته: نرحب باستئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية الشقيقة الفاعلة في أعمال الجامعة العربية ونعرب عن ارتياحنا لمشاركة فخامة الرئيس بشار الأسد في القمة مع اليقين التام أن سورية ستستعيد مكانها كمنارة عربية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء العماني: الحفاظ على الجامعة العربية وتطويرها سيعزز تنمية التعاون بين دولنا بما فيه مصلحة شعوبها.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي في كلمته: ضرورة تنفيذ خارطة طريق لحل الأزمة في ليبيا عبر الحوار وإنهاء الانقسام بما يحافظ على مؤسسات الدولة.

يتبع