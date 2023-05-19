نفط بقيمة مليار دولار وصل الى سوريا من إيران

نقلت سفن إيرانية أكثر من 16 مليون برميل نفط خلال الأشهر الستة الماضية إلى سوريا، منتهكة العقوبات الأميركية، وفقا لبيانات هيئة مختصة في تتبع طرق الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية.

ووفقا لما نقل موقع الحرة، إن 17 شحنة على الأقل من ثماني ناقلات، تسمى ناقلات “شبح”، رست في ميناء بانياس السوري جنوب اللاذقية.

ويطلق على هذه الناقلات “الشبح” لأنها تطفئ أنظمتها ما يصعب رصد أنشطتها.

وتشير الصحيفة إلى أن الناقلات تبحر تحت العلم الإيراني، وفقا لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية من موقع “تانكر تاركر”، الذي يتتبع شحنات النفط الخام في عدة نقاط جغرافية وجيوسياسية ذات أهمية.

ووفقا لنفس المعطيات، تم رصد 20 رحلة من إيران إلى سوريا بين الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2022 إلى نيسان 2023، نقلت حوالي 17.1 مليون برميل نفط.

ولتجنب العقوبات، تمر رحلة الناقلات عبر قناة السويس في مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وعند وصول الناقلات إلى البحر الأبيض المتوسط، تغلق نظام التعرف التلقائي (AIS). الذي يحدد سرعة الناقلة واتجاهها ووزن البضائع التي تحملها، لمدة أسبوعين أو أكثر أثناء إبحارها شمالا نحو سوريا.

ورغم ذلك، توضح الصحيفة، أنه يمكن تتبع السفن وتحركاتها عبر الأقمار الاصطناعية، كما أن السفن تعود من سوريا عبر قناة السويس وينكشف انخفاض وزنها ما يشير إلى تفريغ الحمولة.

وتخلص الصحيفة إلى أن سعر برميل النفط تراوح بين 70 إلى 80 دولارا خلال الأشهر الستة الماضية، ما يشير إلى أن القيمة الإجمالية لما نقلته إيران إلى سوريا يصل إلى حوالي 1.25 مليار دولار.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها، على عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وتتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.



وكالات