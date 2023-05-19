هبوط حاد في أسعار الذهب بقيمة 10 آلاف ليرة

أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة، الخميس 18/5/2023، عن هبوط أسعار الذهب في السوق المحلية واصفة إياه بالـ”حاد”.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 485 ألف ليرة سورية، متراجعا بقيمة 10 آلاف ليرة عن السعر المسجل يوم أمس، ومبتعدا 15 ألف ليرة عن السعر القياسي الأعلى في تاريخ البلاد عند 500 ألف ليرة.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 415 ألف ليرة.

وتراجع سعر الأونصة ليسجل 18 مليون و55 ألف ليرة، فيما سجل سعر الليرة الذهبية 4 ملايين و135 ألف ليرة.