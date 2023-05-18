18-05-2023
بوغدانوف: بدأنا العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات السورية _التركية
أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأن العمل الفعلي على خريطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ.
وقال بوغدانوف، رداً على سؤال صحفي عما إذا انطلق العمل على مثل هذه الخريطة، أثناء مشاركته في "منتدى روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان اليوم الخميس: "طبعاً، نحن نعمل على ذلك".
وأشار إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسورية وإيران لم يتم تحديده بعد، لافتاً إلى ضرورة الانتظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.
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