بوغدانوف: بدأنا العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات السورية _التركية

18-05-2023

بوغدانوف: بدأنا العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات السورية _التركية

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأن العمل الفعلي على خريطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ.

وقال بوغدانوف، رداً على سؤال صحفي عما إذا انطلق العمل على مثل هذه الخريطة، أثناء مشاركته في "منتدى روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان اليوم الخميس: "طبعاً، نحن نعمل على ذلك".

وأشار إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسورية وإيران لم يتم تحديده بعد، لافتاً إلى ضرورة الانتظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...