سمك الدراويش يعود لموائدهم.. أسعار السمك في اللاذقية تنخفض بنسبة 50%
مع قدوم الصيف، انخفضت أسعار السمك في اللاذقية بشكل كبير وصل إلى 50%، ليتصدّر "البلميدا والسردين" قائمة العرض والطلب، بوصفهما سمك الدراويش والأكثر شعبية.
حيث يباع كيلو سمك البلميدا بين 8000-10000 ليرة، بينما يباع السردين بين 3000-5000 ليرة، كما يباع كيلو السكمبري بين 16-17 ألف ليرة، والغبص بين 17-20 ألفاً، والعصيفري 21 ألفاً، فيما يباع الانتياس بين 30-35 ألفاً، اللقس والقريدس 70 ألفاً للنوع الصغير، و120 ألفاً للنوع الكبير، القجاج بين 65- 70 ألفاً.
وذكر مواطنون لصحيفة تشرين، أنهم ينتظرون حلول الصيف حتى ترخص أسعار الأسماك ويستطيعون الشراء لتعويض غياب اللحوم الحمراء ولحم الفروج عن موائدهم، بسبب ارتفاع أسعارها.
وأكدت إحدى السيدات أنها تدخل السوق لتكتفي بالسؤال عن أسعار سمك البلميدا والسردين بوصفهما سمك الدراويش، مشيرة إلى أنها لا تهتم بالسؤال عن أسعار الأنواع الأخرى من الأسماك الموجودة في السوق بسبب ارتفاع أسعارها، فتلك أنواع لها زبائنها خمس نجوم وليست لـ«المعترين» أمثالنا، حسب قولها.
وأكد رئيس جمعية صيادي جبلة سميح كوبش انخفاض أسعار السمك 50% عن الفترة السابقة، عازياً السبب وراء ذلك إلى كثرة العرض مع بداية موسم الصيد المرهون بتحسن الأحوال الجوية و العتمة بعد غياب القمر.
وأشار كوبش، إلى الإقبال اللافت على شراء السمك، خاصة البلميدا والسردين لكثرة عرضهما ورخص أسعارهما، موضحاً أن الكثير ينتظرون انخفاض الأسعار ليتمكنوا من شراء السمك وتعويض غياب بقية أنواع اللحوم، متوقعاً أن تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجياً
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