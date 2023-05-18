إقبال كبير على نوادي بناء الأجسام..والتكلفة المادية قد تصل إلى مليون ليرة

اهتمام غير عادي يوليه رفاقي لبناء أجسامهم وتكبير عضلاتهم ومظهرهم الخارجي دفعني لمجاراتهم والتسجيل في نادٍ لبناء الأجسام”، يقول الشاب الجامعي حسنن أنه لا يريد أن يكون أقل من أصدقائه من حيث المظهر الجسدي حيث يتباهى كل منهم بشكل عضلاته.

إقبال الشباب إلى رياضة بناء الأجسام شكل هوساً لدى بعضهم سواء بشكل احترافي أو كهواية أو لغاية أخرى كالتباهي بجسم جميل أو لرفع اللياقة البدنية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد عدد الصالات والنوادي الرياضية الخاصة ببناء الأجسام والتي تتسابق لاستقطاب الشباب وغالباً ما يكون أغلبها مكتظاً بالمتدربين سواء من الذكور أم الإناث اللواتي انضممن أيضاً لهذه الرياضة لاكتساب الرشاقة، ويصحب حماس تدريبهم أصوات الموسيقى الممزوجة بصوت الآلات.

التدريب اليومي مكلف:

يؤكد “عمار” أحد المتدربين أنه سجّل بالنادي ليقوي بنتيه العضلية ويحظى بجسم مثالي – على حد تعبيره – مضيفاً بأن له غاية أخرى هي التباهي بمظهر لائق وجذاب، منوهاً إلى أنه يضطر إلى الانقطاع عن التدريب لأسباب مادية منها رسوم التسجيل ونوعية الغذاء الذي يجب أن يلتزم به أثناء التدريب.

ويشير “عبد الوهاب” في هذا السياق إلى أهمية التغذية المناسبة والتي تكلّفه مبالغ كبيرة في الوقت الحالي، خاصة وأنه ينوي المشاركة في بطولات على مستوى الأندية والصالات الأمر الذي يدفعه إلى التدريب اليومي، مضيفاً بأن التدريب يمنحه جسماً مثالياً بكل الأحوال.

نظام غذائي خاص:

و يؤكد المدرب محمد الشامي إقبال الشباب على أندية بناء الأجسام لأسباب تختلف من شخص إلى آخر إلا أن الغاية للشباب غير الباحثين عن الاحتراف هي الحصول على مظهر لائق كنوع من الموضة الدارجة حالياً.

وعن التكلفة المادية للاعب بناء الأجسام، أوضح الشامي بأن الاشتراكات في النوادي تتراوح بين 50 – 200 ألف ليرة شهرياً بحسب النادي والأجهزة المتوفرة فيه والخدمات التي يقدمها، وأجور مدرب خاص والتي تتراوح أجوره بين 60 – 200 ألف ليرة شهرياً وذلك بحسب اسمه وشهاداته التي حصل عليها وشهرته.

ويضيف الشامي بأن اللعبة تحتاج إلى نظام غذائي فمثلاً يحتاج اللاعب إلى تناول ما بين نصف أو ثلاثة أرباع الكيلو من صدر الفروج و5 بيضات وعلبة طون، إضافة إلى البروتينات والفيتامينات والمكملات الغذائية والتي يختلف سعرها بين المنتج الوطني والمنتج الأجنبي حيث يبلغ سعر عبوة البروتين الوطني 375 ألف ليرة والأجنبي 500 ألف ليرة، وعلبة الكرياتين الوطني 200 ألف ليرة والأجنبي 310 آلاف ليرة، والأحماض الأمينية الوطني بـ 250 ألف ليرة والأجنبي بين 350 – 400 ألف ليرة ، منوهاً إلى أن هذه الكميات يحتاجها اللاعب الراغب بالحصول على جسم ممتاز شهرياً والتي قد تصل قيمتها مع أجور النادي والمدرب إلى ما بين مليون ونصف ومليوني ليرة، في حين يحتاج الشاب الراغب باكتساب جسم عادي إلى نصف هذه الكميات، حيث أن البروتينات النباتية من فول وحمص وبقوليات كمياتها قليلة وهضمها أبطأ وتحتاج إلى أحماض أمينية أكثر.

ويشير الشامي بأن إزالة الدهون وتعويض الطاقة يستدعي تناول البروتينات من بياض البيض وصدر الفروج واللحم الأحمر وفيتامينات ب1+6+12 والتي يبلغ سعرها 65 ألف ليرة للعبوة الألمانية

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