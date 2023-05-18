التصدير يرفع سعر زيت الزيتون إلى نصف مليون للتنكة

على الرغم من الإنتاج الوفير في الزيتون العام الفائت، غير أن سعر بيدون الزيت قارب نصف مليون ليرة.



وأكد العديد من أهالي المنطقة الساحلية، أن سعر الزيت أصبح بورصة حقيقية ارتفعت مع كلّ ارتفاع سعر الصرف، ليتعدى سعر التنكة منه اليوم النصف مليون ليرة.



وأشاروا أنه يتم تهريب الزيت عبر الحدود من قبل شبكة تجار، إذ بلغ سعر التنكة المُباعة لتجار التهريب عبر الحدود اللبنانية نصف مليون ليرة، في حين تجاوز سعرها الـ700 ألف للتجار المهربين عبر الحدود التركية.



وأكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر للصحيفة المحلية، أن سبب ارتفاع الزيت محلياً يعود لارتفاع السعر العالمي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المادة.



وأكدت مديرة مكتب الزيتون لصحيفة البعث، وصول الفائض هذا العام إلى 45 ألف طن، مشيرة إلى أن الكمية المصدّرة بلغت 15 ألف طن حتى نهاية شهر نيسان.



وأشارت إلى أن سماح الحكومة بتصدير كمية محدّدة من زيت الزيتون جاء بشروط محدّدة تضمن تصديره بعلامة تجارية سورية من جهة، وتحدّ من الكميات المصدّرة وتجنّب ارتفاع سعرها وفقدانها من الأسواق المحلية من جهة أخرى.



وأضافت أنه كان هناك صعوبة في تحقيق توازن بين السعر المحلي والسعر العالمي بما يضمن تصريف الإنتاج بشكل مناسب، مؤكدة أن إنتاج العام الماضي تميّز بوفرته في المناطق الساحلية.



وشددت مديرة مكتب الزيتون، على أن الطلب العالمي ازداد في الفترة الأخيرة، في حين لا زال الطلب المحلي في حدوده الدنيا، مضيفة: إن استمرار تواجدنا في الأسواق العالمية ضروري لضمان عدم خروجنا منها.



يذكر انه قدر إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 بـحوالي 820 ألف طن.