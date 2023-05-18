قطر: لا نريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن “لكل دولة قرارها”.

وفي تصريح من الدوحة، قال الوزير القطري: “نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية”.



ولفت إلى أن “الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية”، مشيرا إلى أن “الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري”.

المصدر: وكالات