رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات 

فاجأ عدد من مستخدمي الأجهزة الخلوية غير المجمركة من رفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة دون إعلان رسمي.

وفي آخر رصد لجمركة الموبايلات في سوريا كانت كالتالي: تعرفة جمركة جهاز Samsung Not 20 Ultra أصبحت 6 مليون و 481 مليون (كانت 5 مليون و568 ألف)

وجهاز S23 Ultra أصبحت جمركته 7967300، أي ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، وجهاز Samsung Galaxy S9 أصبحت جمركته 3 مليون و208 ألف.



كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف (بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية).

وبالنسبة للآيفون، أصبحت جمركة آيفون 14 برو ماكس هي 8 مليون و396 ألف ليرة سورية، وآيفون 13 بـ 4 مليون و200 ألف.

أما جهاز شاومي بوكو سي 40 أصبحت جمركته 596 ألف (بعد أن كانت 496 ألف ليرة سورية).

وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيعتمدون على هواتف أرخص ثمناً للمكالمات فقط.

وذكر مستخدمي هذه الموبايلات أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه الأسعار قابلة للتغيير مطلع شهر حزيران القادم.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.

يذكر أنه في تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

حيث سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

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