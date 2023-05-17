القبض على شخص سرق ( 86 ) مليون ليرة 

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة ناحية حرستا في ريف دمشق بتعرض منزله لسرقة مبلغ مالي وقدره ( 86.000.000 ) ل.س ستة وثمانون مليون ليرة سورية.

توجهت دورية إلى المنزل مباشرة وبجمع الأدلة لم يلاحظ وجود أي خلع وكسر في الأبواب والنوافذ ودارت الشبهات حول شخص يدعى (فراس . ق) كونه من أرباب السوابق بالسرقة ومقيم بالقرب من منزل المدعي،وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المالي عن طريق استخدام مفتاح مطابق للمنزل.

تم استرداد كامل المبلغ وسُلم إلى صاحبه أصولاً،وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية