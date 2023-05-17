تصريح خليجي هام بشأن إنشاء عملة موحدة تضم دول الخليج ومصر والأردن

17-05-2023

تصريح خليجي هام بشأن إنشاء عملة موحدة تضم دول الخليج ومصر والأردن

كشف ملياردير إماراتي شهير عن رغبته في إنشاء عملة خليجية موحدة تضخم دول الخليج، بجانب مصر والأردن.

و تتحد العديد من أكبر الدول اقتصاديًا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب لإطلاق بديل بالدولار الأمريكي لاستخدامه في التجارة العالمية.

وأكد الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، في لقاء مع CNBC عربية منذ قليل، أنه يدعم إنشاء عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.

وتشير تصريحات الحبتور إلى أن هناك توجه قائم بالفعل لدى رجال أعمال خليجيين، بل ومسؤولين حكوميين، نحو استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بالتعامل بالعملات المحلية، أو حتى عن طريق استحداث عملة جديدة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...