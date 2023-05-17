تصريح خليجي هام بشأن إنشاء عملة موحدة تضم دول الخليج ومصر والأردن

كشف ملياردير إماراتي شهير عن رغبته في إنشاء عملة خليجية موحدة تضخم دول الخليج، بجانب مصر والأردن.

و تتحد العديد من أكبر الدول اقتصاديًا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب لإطلاق بديل بالدولار الأمريكي لاستخدامه في التجارة العالمية.

وأكد الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، في لقاء مع CNBC عربية منذ قليل، أنه يدعم إنشاء عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.

وتشير تصريحات الحبتور إلى أن هناك توجه قائم بالفعل لدى رجال أعمال خليجيين، بل ومسؤولين حكوميين، نحو استبدال الدولار في المعاملات الدولية، سواء بالتعامل بالعملات المحلية، أو حتى عن طريق استحداث عملة جديدة.