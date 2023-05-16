رحيل مخرج دراما الزمن الجميل هشام شربتجي

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، المخرج السوري هشام شربتجي، الذي يوصف بـ"شيخ الكار" في مجاله ومؤسس نهضة الدراما السورية في العقود الثلاثة الماضية، عن 75 عامًا إثر صراعه مع المرض.

وكان شربتجي يعاني من مضاعفات جلطة دماغية أصيب بها قبل عامين.

ولد الراحل العام 1948، في العاصمة السورية دمشق، وحصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) في القاهرة 1972، وأكمل دراسته بعد ذلك في المسرح والفن بألمانيا.

وهو والد المخرجة المعروفة رشا شربتجي، التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجال الإخراج عبر أعمالها الدرامية.

بدأ هشام شربتجي مشواره في إخراج العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون، وكانت بصمته الأكبر عندما أطلق مع النجم ياسر العظمة السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا.

أخرج مرايا 84، مرايا 86، مرايا 88، مرايا 91، قبل أن يبتعد عن السلسلة ثم يعود إليها في مرايا 2006.

عرفه الناس أكثر من خلال سلسلة عائلة خمس نجوم 1994، ست نجوم 1996، سبع نجوم 1997، ثماني نجوم 1998.

ومع النجم دريد لحام، اصطحبنا في رحلة "أحلام أبو الهنا" ومواقفه الطريفة اليومية العام 1996.

ومع النجم أيمن زيدان خرجت أعمال يوميات مدير عام 1995، يوميات جميل وهناء 1997، بطل من هذا الزمان 2000، أنت عمري 2001.

وأبهرت أعماله الكوميدية المشاهدين وبقيت محفورة في ذاكرتهم، مثل مسلسل مبروك 2001، بنات أكريكوز 2002، قلة ذوق وكثرة غلبة 2002، بقعة ضوء الجزء الخامس 2005.

وفي الدراما الاجتماعية والتاريخية والمعاصرة، أخرج أسرار المدينة 2000، أيامنا الحلوة 2003، رجال تحت الطربوش 2004، جرن الدراويش 2007، رياح الخماسين 2008، المفتاح 2012، أزمة عائلية 2013.

وفي الدراما السعودية أخرج الجزء السادس عشر من المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" 2009، ومسلسل الماشي 2011.

في 2017 أخرج مسلسلًا سوريًا لبنانيًا اجتماعيًا مشتركًا بعنوان "مذكرات عشيقة سابقة".

توصف أعماله بأنها كانت بسيطة وقريبة من هموم الناس في كل مكان، واستطاع أن ينقل خفة ظلها من سوريا إلى الوطن العربي.