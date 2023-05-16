جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

16-05-2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مخيّم عقبة جبر في مدينة أريحا من عدة محاور برفقة وحدة خاصة من عناصر "المستعربين"، بحجة البحث عن مطلوبين.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين، فيما أصيب شاب آخر بجروح جراء عملية الاقتحام التي أججت الأوضاع في المخيّم.

وافاد شهود عيان بأن شبانًا فلسطينيين اكتشفوا أمر عملية الاقتحام الإسرائيلية وطالبوا عبر مكبرات الصوت في المساجد بالتصدي لها.

وبحسب شهود عيان جرى تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وعناصر فلسطينية، أسفرعن إصابة فلسطيني واحد بجروح.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الشاب المصاب تعرَّض لطلق ناري في الفخذ ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز وعولجو ميدانيًّا.

وذكرت الوكالة أنه خلال محاولة التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية منعت الأخيرة طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين لعلاجهم.

وحاصرت القوات الإسرائيلية أحد المنازل الفلسطينية، واعتقلت 5 أفراد بينهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.

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