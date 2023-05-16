بعمر 5 أشهر... كيف تلاعبين طفلكِ؟

تتطوّر مهارات الحركة ومسك الأشياء لدى طفلكِ في عمر الخمسة أشهر، كما تتناسق حاستي اللمس والنظر معاً. كما يبدأ الجلوس بمساعدتك، وفي هذا العمر يتطوّر النظر لدى الطفل فيصبح بإمكانه تمييز الأشكال والوجوه. كما يمكنكِ وضعه على بطنه ليدفع نفسه للوصول الى ألعابه. لذا فانّ اللعب مع الطفل بعمر خمسة اشهر مهمّ جدّاً ليزيد من قدراته القليّة ومهارته الحركيّة إضافة الى الجانب الترفيهي الذي يحتاج اليه.

اللعب مع الطفل بعمر خمسة اشهر

احرصي على تعزيز الجانب الترفيهيّ لدى طفلك ما يحسّن قدراته ومهاراته، وسنقدّم لك بعض الألعاب التي ستساعدك باللعب مع طفلك، وتتمّيز هذه الألعاب بقدرتها على بناء العضلات الخاصة بجسمه بسبب الحركة، ومن هذه الألعاب:

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- وضع ألعاب وأشكال ملوّنة ليتمكن الطفل من الوصول إليها: يمكنك وضع ألعاب تأتي بأشكال مختلفة وألوان منوعّة، على الأرض أو في سرير طفلك، وضعيه على بطنه ليتمكن من الزحف والوصول اليها، فهذه الحركة تساعد على تنشيط عضلات جسمه وتحريكها جميعها.

- إعطائه الخشخيشة بمفرده: أصبح بإمكانك أن تعطي طفلك الخشخيشة ويمسكها بمفرده، وراقبيه وهو يهّزها ويكتشف كل تفاصيلها واجعليه يستمع لأغاني الأطفال ذات ايقاع قويّ حيث سيستمع بها ويهزّ الخشخيشة على إيقاعها، وهذا سيزيد من قدرات طفلك الحسيّة.

- اللعب بالدمى المصنوعة من القماش: يكوّن الكثير من الأطفال في هذا العمر، علاقة مع دمية طريّة، كما يصبح بإمكانه إحتضانها لكنّ عليكِ الحذر من اختيار دمية مناسبة لطفلك وتكون مصنوعة من القماش فقط والإبتعاد عن الأنواع التي لها عيون أو أنف مصنوع من البلاستيك فيمكن للطفل عضّه وابتلاعه مما يؤدي إلى اختناقه.

- توفير الألعاب التي تصدر أصواتاً: يمكنك إعطاء الطفل الألعاب المطاطيّة التي تصدر أضواء وأصوات فتلفت نظره كما تساعد على تعزيز قدراته، كما يمكن استخدام هذه الألعاب المطاطيّة أثناء استحمامه.

- اعطائه العضاضات الملوّنة: في هذه المرحلة، يعاني طفلك من ألم اللثة والتسنين، لذا عليكِ إعطائه الحلقات البلاستيكية اللينة التي يمكن عضّها، كما يستمتع الطفل بألوانها وشكلها المختلف. ويحتوي بعضها على الماء لوضعها في الثلاجة وتجميدها وإعطائها للطفل لتريحه وتخفف من آلامه.

وتذكّري دائماً أنّ اللعب مع طفلك لها منافع كثيرة وليست فقط لإلهائه وإسكاته بل تزيد من نموّه عقله وتطور مهاراته