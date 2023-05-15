روسيا من أبرز الدول تباطؤا للتضخم في العالم

كشفت تقارير اقتصادية أن روسيا باتت من الدول المتقدمة في العالم من حيث تباطؤ معدلات التضخم المالي، حيث أظهرت ديناميكية ايجابية إلى جانب دولة البحرين التي سجلت انكماشا بنسبة 0.1%.

وبحسب التقرير شمل التضخم في أوائل الربيع حوالي 102 دولة وكانت أبرز التراجعات في جنوب السودان (بانخفاض 12.1 نقطة مئوية) وغانا (بانخفاض 7.8 نقطة مئوية) وروسيا (بانخفاض 7.5 نقطة مئوية) وبيلاروسيا (بانخفاض 5.7 نقطة مئوية) وزيمبابوي وتركيا (بنسبة 4.7 نقطة مئوية).

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار في آذار /مارس في 34 دولة، بينها في لبنان (74.2 نقطة مئوية) وكذلك ارتفع التضخم بشكل ملحوظ في بوروندي (بنسبة 4.6 نقطة مئوية) وباكستان (3.9 نقاط مئوية) وإثيوبيا (2.2 نقطة مئوية).

كما استمر نمو الأسعار دون تغيير في أوائل الربيع في أربعة بلدان: منغوليا وتيمور الشرقية وكينيا وناميبيا.

وبحسب دراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة كشفت أن روسيا احتلت المرتبة 102 من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم، في حين أن معدل التضخم المنخفض في أوروبا كان فقط في ثلاث دول أخرى إسبانيا وليختنشتاين وسويسرا.



سبوتنيك