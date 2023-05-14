14-05-2023
أسامة طرابلسي يمنح سوريا ذهبية في بطولة السباحة الدولية
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أحرز لاعب منتخب سوريا للسباحة “أسامة طرابلسي” ذهبية سباق 400 متر متنوع في بطولة التشيك الدولية للسباحة والتي بدأت بتاريخ 7 أيار الجاري.
وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي العام. فقد استطاع “طرابلسي” تحقيق رقم سوري جديد وقدره 4:32.97 علماً ان الزمن السابق باسمه وقدره 4:39.18.
وكان زميله في المنتخب “ليث لقموش” قد حطم الرقم السوري بسباق 100 م ظهر. حيث تأهل لنهائيات السباق ببطولة “التشيك” الدولية بزمن وقدره 1:00.09. علماً أن الرقم السابق باسم السباح “صهيب قلالا” وقدره 1:00.33 فئة الرجال.
وتضم بعثة المنتخب كلاً من السباحين “عمر عباس” و”ليث لقموش” و”أسامة طرابلسي” إضافة للمدرب”محمد ماردنلي”.
يذكر أن بطولة التشيك الدولية للسباحة القصيرة تستضيفها مدينة “باردوبتسا” خلال الفترة ما بين 7 أيار حتى 15 منه.
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