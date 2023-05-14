وفاة الفنان محمد خرماشو عن عمر الـ71 عاماً

توفي الفنان محمد حسن خرماشو عن عمر 71 عاماً، بعد مسيرة طويلة استمرت أكثر من 50 عاماً في مجال التمثيل والدوبلاج.

ولد “خرماشو” في منطقة المزة بدمشق، وتعين في نقابة المهن التمثيلية عندما كان بعمر الـ20 عاماً فقط، اشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينيمائية، أشهرهم شخصية باباي، كما شارك في دبلجة أحد أشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل “نور” بشخصية الجد فكري.

شارك “خرماشو” أيضا في العديد من الأعمال الدرامية مثل باب الحارة، الخوالي، حمام القيشاني، و إخوة التراب، إضافة إلى عدة أعمال مسرحية مثل زوار الليل، عريس لبنت السلطان، زيارة الملكة، وغيرهم العديد.



المدينة اف ام