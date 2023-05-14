بعض الدول العربية أبدت استعدادها لإعادة الإعمار في سوريا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية “لم يتضمن أي اشتراطات للعودة ولكنها تفاهمات مقبولة من جميع الأطراف بما في ذلك الطرف السوري لكي تكون بمثابة تسوية الوضع هناك”.

وكشف زكي في حديث لقناة “فرانس 24” عن استعداد بعض الدول العربية لإعادة الإعمار بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، مضيفاً أنه في الوقت ذاته هناك عقوبات أمريكية شاملة وصعبة للغاية، لذا لم يبد أي طرف الرغبة لكي يصطدم مع أمريكا بشأن العقوبات.



وكالات