بعض الدول العربية أبدت استعدادها لإعادة الإعمار في سوريا

14-05-2023

بعض الدول العربية أبدت استعدادها لإعادة الإعمار في سوريا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية “لم يتضمن أي اشتراطات للعودة ولكنها تفاهمات مقبولة من جميع الأطراف بما في ذلك الطرف السوري لكي تكون بمثابة تسوية الوضع هناك”.

وكشف زكي في حديث لقناة “فرانس 24” عن استعداد بعض الدول العربية لإعادة الإعمار بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، مضيفاً أنه في الوقت ذاته هناك عقوبات أمريكية شاملة وصعبة للغاية، لذا لم يبد أي طرف الرغبة لكي يصطدم مع أمريكا بشأن العقوبات.


وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...