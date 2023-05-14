إيران ستتسلم الدفعة الأولى من طائرات “سوخوي-35” الروسية .

تتسلم إيران الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة الروسية “سوخوي 35″، الأسبوع المقبل، حيث تعد الطائرة المقاتلة من الجيل الرابع، والتي صممت أساساً لأدوار التفوق الجوي، حسبما أفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، السبت 13 مايو/أيار 2023.

الوكالة أشارت إلى أن التعاون بين إيران وروسيا، والذي جرى تعميقه وسط العقوبات الغربية واسعة النطاق، إضافة إلى توقيع البلدين على اتفاقيات كبرى في الأشهر الأخيرة، جاء لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.



وكانت تقارير أفادت خلال الأشهر الماضية بتسلّم إيران طائرات “سوخوي 35” من روسيا، وأكدت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في مارس/آذار الماضي، أن طهران أنهت صفقة لشراء الطائرات، وذكرت وسائل إعلام إيرانية في ذلك الوقت أنه سيتم تسليمها 24 مقاتلة روسية.

وفي يناير/كانون الثاني، قال شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة “تسنيم” للأنباء، إن الطائرات ستصل في السنة الفارسية الحالية، والتي بدأت في 21 مارس/آذار الماضي.

كما أضاف حيدري أن طهران ستتلقى أيضاً أنظمة دفاع جوي، وأنظمة صواريخ، وطائرات مروحية من روسيا في المستقبل القريب.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران إبرامها مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35، وذلك رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

بينما ذكرت وكالة “إرنا” أنه بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أبرمت طهران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 35.

وتهدد واشنطن بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج في قائمة “المنظمات الإرهابية” الأمريكية.

و”سوخوي-35″، هي واحدة من أقوى المقاتلات في العالم، ومجهزة برادار متقدم لديه القدرة على اكتشاف 30 هدفاً والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت.

والسرعة القصوى لهذه المقاتلة هي 1500 كم في الساعة، وتحلق على ارتفاع منخفض وعالٍ.

تحذيرات واشنطن

يأتي ذلك بينما تحذر الولايات المتحدة من “التصعيد الخطير” في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

ويملك سلاح الجو الإيراني حوالي 300 طائرة مقاتلة روسية MIG 29 وSU 25، وصينية F 7، وأمريكية (F 4، وF 5، وF 14، وفرنسية Mirage F 1، بالإضافة إلى طائرات “الصاعقة”، وهي نسخة إيرانية من الطائرات الأمريكية F 5، وفق الخبراء.

وأبرمت طهران وموسكو، عقداً في عام 2007 لتسليم إيران أنظمة صواريخ مضادات جوية روسية S 300، لكن في عام 2010 علّقت موسكو البيع تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يستهدف برنامج إيران النووي.

وفي عام 2015، بعد فترة قصيرة على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي، سمحت موسكو مجدّداً بتسليم صواريخ S 300 لإيران.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في مايو/أيار 2016، امتلاكها نظام S 300 الاستراتيجي.

عربي بوست