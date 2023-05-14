ترتيبات خاصة لاستقبال الأسد في السعودية

كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن توجه وفد سوري، يضم دبلوماسيين وأمنيين واعلاميين، إلى المملكة العربية السعودية، تحضيرا لزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة.

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس السوري، سيصل قبل موعد انعقاد القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة، في 19 من الشهر الجاري.

وقالت المصادر، إن ترتيب استقبال الأسد، سيكون منفصلا عن بروتوكول استقبال القادة العرب الذين سيحضرون القمّة العربية من قبل المسؤولين السعوديين.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية المقبلة، في أول دعوة من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ونقل الدعوة للرئيس السوري، السفير السعودي، في الاردن، نايف السديري

وأكد الأسد، أهمية انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية، لتعزيز العمل العربي المشترك ولتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

كما حمَّل الأسد، للسفير السعودي تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت انعقاد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية جامعة الدول العربية، لمناقشة الملف السوري، وذلك قبل أسبوعين من موعد القمة العربية، وسط حراك عربي مكثف للتواصل مع القيادة السورية في دمشق، لعودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 12 سنة في الجامعة العربية.

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