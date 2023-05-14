موسيقى موزارت للتخفيف من رغبة الانتحار
دعا طبيب نفسي أردني إلى تشغيل مقطوعات موسيقية للفنان العالمي الشهير، موزارت عند الدخول إلى جسر عبدون في العاصمة عمان الذي شهد حالات ومحاولات انتحار عديدة.
وقال الدكتور عبد الرحمن مزهر، استشاري الطب النفسي، خلال حوار مع برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا المحلية، إن موسيقى موزارت ثبت أنها تؤثر على الموجات الدماغية للبشر وتجعلهم يشعرون بنوع من الطمأنينة، وفقاً لما نقله موقع "إرم نيوز".
وتساءل استشاري الطب النفسي: "أين المشكلة أن نكون متحضرين لحل مشكلة خطيرة؟".
كما دعا عبد الرحمن إلى وضع سياج أخضر نباتي على الجسر، مؤكداً أن اللون الأخضر من الألوان المريحة نفسياً ويلعب دوراً في تهدئة الإنسان، وهو ما أثبتته التجارب علمياً.
وقال استشاري الطب النفسي إن لون الإسمنت العاري يدعو إلى الكآبة، وهو لون ميت وله تأثير عالٍ على حالة الإنسان النفسية.
ومنعت الأجهزة الأمنية في الأردن، أمس السبت، امرأة خمسينية من إلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان.
وتم اصطحابها لأحد المراكز الأمنية للوقوف على ملابسات الحادثة.
وتبيّن في وقت لاحق أن المرأة هي والدة شاب هدد بإنهاء حياته من على الجسر أمس الأول الجمعة، للمطالبة بوظيفة له في البلاد التي تشهد ارتفاعاً في مستويات البطالة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وشهد الجسر الذي يعد معلماً من معالم العاصمة الأردنية، في أوقات سابقة، عدداً من حالات ومحاولات الانتحار، حتى أصبح عنواناً للراغبين بالتخلص من حياتهم.
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