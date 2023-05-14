رفع الثقة عن مدير الغاز في دمشق وريفها

أكد مصدر خاص في محافظة دمشق أن مجلس المحافظة صوّت خلال اجتماعه اليوم على رفع توصية بحجب الثقة عن مدير فرع الغاز في دمشق وريفها، حسن البطل.



وبين المصدر أنه تم اتخاذ القرار بناءً على تقصير المدير في عمله والسرقات في معمل غاز عدرا.



وكانت لجنة ضبط المخالفات قد ضبطت الخميس الماضي في شركة محروقات شبكة مكونة من عدة أشخاص لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء، وقامت وزارة النفط بمصادرة المسروقات وتوقيف الشبكة.



وأُلقي القبض على أفراد الشبكة بالجرم المشهود في معمل غاز دمشق وريفها بمنطقة عدرا وذلك لقيامهم بتشغيل بعض المضخات في المعمل وتعبئة اسطوانات الغاز وتخريجها.



كما تم مصادرة مسروقاتهم وتوقيفهم، والتحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكشفت محافظة ريف دمشق ان الكميات المسروقة من معمل غاز عدرا اعتباراً من شهر كانون الأول/ ديسمبر ولغاية شهر نيسان/ أبريل 2023 ضمناً قدرت بحدود 300 طن غاز سائل أي بعدد اسطوانات 30000 فقط ثلاثون ألف أسطوانة غاز منزلي سعة 10 كيلو غرام وبسعر تقريبي للاسطوانة الواحدة بحدود 150000 ل.س أي بمبلغ اجمالي تقريبي 4،500،000,000 أربعة مليارات وخمسمائة مليون ل.س لا غير.



وفي 19 نيسان/ أبريل، قال رئيس جمعية معتمدي الغاز في ريف دمشق عدنان برغشة إنّ فترة تسليم اسطوانة الغاز للأهالي انخفضت من 130 يوماً إلى 45 حتى 55 يوماً، نتيجة ارتفاع انتاج معمل الغاز في عدرا من 30 ألف اسطوانة يومياً إلى 40 ألف.



وأوضح برغشة أنّ زيادة الإنتاج جاء عقب زيادة التوريدات إلى المعمل، مشيراً إلى أنّ الطلب على الغاز المنزلي في السوق السوداء بدأ بالانخفاض تدريجياً وانخفض سعر الاسطوانة إلى ما دون 100 ألف ليرة سورية.



وتجاوزت مدة استلام رسالة تكامل للحصول على اسطوانة الغاز المنزلي أكثر من شهرين منذ كانون الأول/ ديسمبر تزامناً مع أزمة محروقات.



ورفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي منتصف شهر آذار/ مارس الفائت.



وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بـ11500 ليرة سورية بدلاً من 10500 ليرة، ورفع سعر الأسطوانة الغير مدعومة إلى 32000 ليرة بدلاً من 30500 ليرة.

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