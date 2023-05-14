قوات التحالف ترسل تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في شمال شرق سوريا

أفادت مصادر محلية ، بأن رتل أسلحة وعتادًا لوجستيًا تابعًا لقوات التحالف الدولي ، دخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا قادمًا من العراق.

وأوضحت المصادر، أن قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية لقوات التحالف الدولي مكونة من 10 شاحنات وخزانات وقود دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية قادمة من شمال العراق.



وأضافت أن القافلة تضمنت معدات عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية وخزان وقود.



وأشارت إلى أن الرتل توجه باتجاه قاعدة التحالف الدولي في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

الجدير بالذكر أن التحالف الدولي استدعى الشهر الماضي تعزيزات عسكرية شملت قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية قوامها 60 شاحنة ، ودخلت سوريا من معبر الوليد قرب بلدة "اليعربية" قادمة من العراق .