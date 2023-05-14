سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات من معابر المسلحين

14-05-2023

سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات من معابر المسلحين

أعلنت سوريا التمديد ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين حدوديين، بحسبما أفادت به ممثلة الأمم المتحدة إيري كانيكو أمس السبت.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نقل قرار “السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية”.

بدوره، ذكر موقع “سويس أنفو”أن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة السورية تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأسد، كان قد وافق على فتح معبري “باب السلام” و”الراعي” لـ 3 أشهر ابتداء من 13 فبراير الماضي بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.

المصدر: أ ف ب

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