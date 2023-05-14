وفاة مهندسة سورية بحادث سير في ألمانيا

14-05-2023

وفاة مهندسة سورية بحادث سير في ألمانيا

أودى حادث سير مروع بحياة سيدة سورية وتسبب بنقل طفليها إلى المستشفى، الأربعاء، بالقرب من بلدة لينغن في ولاية نيدرزاكسن الألمانية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن السيدة (41 عاماً) كانت تقود سيارتها في الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء، ثم اصطدمت لأسباب غير معروفة بشجرة، ثم انقلبت وتدهورت.

وتوفت السيدة جراء الحادث، فيما نقل أطفالها (طفلة 12 عاماً وطفل 9 أعوام) إلى المستشفى جراء إصابتهما بإصابات خطيرة.

وبحسب مصادر اعلامية. فان الضحية مهندسة سورية تدعى ريتا ابراهيم، وتنحدر من قرية المدحلة التابعة لبلدة الصفصافة بريف صافيتا.

وكالات

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