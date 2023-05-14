القبض على مطلوب خطـير خـطف أب مع ابنه بريف دمشق

تمكن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق وبعد إعداد كمـين من إلقاء القبض على مطلوب خطـير بجـرم خـطف يدعى (محمد خير الدين. ش) وذلك في بلدة الكسوة بريف دمشق، وضبط بحوزته ثلاثة مسـدسات الأول حـربي نوع (شميزر) غير مرخص والثاني والثالث (خلبيين) لتر.هـيب المواطنين، ومبلغ ألف وثلاثمائة دولار أمريكي، ومبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خـطف ( أب وابنه) بعد استدراجهما وطلب فدية مالية وقدرها ثلاثين مليون ليرة سورية ولكنه لم يحصل على الفدية كونه تم إلقاء القبض على الوسيط الذي حضر لاستلام المبلغ المالي حينها وتم تحرير المخـطوفين بعد انفضاح أمرهم.

كما اعترف المقبوض عليه بقيامه بتجارة المواد المخدرة وتحويل الأموال بطرق غير قانونية، والنصـب والاحتيـال على ذوي الموقوفين بسجن دمشق المركزي مدعياً بقدرته على إخلاء سبيلهم وإبرازه أوراق إخلاء سبيل مزورة بالاشتراك مع أشخاص متوارين، وبتدقيق وضعه عثر بحقه على عدة إذاعات بحث بجـرائم مختلفة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه ومازال البحث مستمر عن شركائه المتوارين.



وزارة الداخلية