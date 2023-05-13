عمر السومة يتربّع على عرش هدافي آسيا

تربّع مهاجم منتخب سوريا “عمر السومة” على عرش هدافي قارة آسيا متجاوزاً السعودي “ماجد عبدالله” وذلك بعد تسجيله هدفين أمس الجمعة. بالمباراة النهائية التي جمعت فريقه “العربي” بـ “السد” ضمن منافسات كأس أمير قطر.

وحقق “عمر السومة” رقماً تاريخاً بتسجيله 302 هدفاً. جعلته هداف قارة آسيا تاريخياً. كما ساهم بعودة “العربي” إلى منصات التتويج بعد غياب ثلاثين عاماً.

حيث حقق “العربي” في المباراة النهائية لكأس أمير قطر الفوز على “السد” بثلاثية نظيفة. كان لـ “السومة” منها هدفان. واستطاع المهاجم السوري عند الدقيقة 62 ترجمة عرضية زميله “حامد اسماعيل” مسدداً رأسية متقنة سكنت الشباك.

ليعود “عمر السومة” بعدها ويطلق رصاصة الرحمة في شباك “السد” عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ويستغل تمريرة زميله “رافينيا” ليسدد داخل منطقة الجزاء وسط ثلاثة مدافعين. وسجل هدفاً جعل كل من في الملعب يهتف باسمه.