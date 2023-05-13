الوحدة يتفوق على الكرامة في قمة الدوري السوري لكرة السلة

انتزع “الوحدة” فوزاً مثيراً على “الكرامة” بنتيجة 88-80 ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري السوري لكرة السلة.



“الأورنجي” تقدم في الربع الأول بنتيجة 29-22 من ثم عادوا ‘النسور” ليقلصوا الأرقام لتصبح نتيجة الشوط الأول 50-45. وفي الشوط الثاني تعادلت النتيجة لكن فريق “الوحدة” عاد ليوسّع الفارق بتسجيل لاعبيه لـ 17 نقطة متتالية. بينما حاول “الكرامة” العودة لكن دون جدوى فقلص الأرقام في النهاية إلى 8 نقاط.

وشهد هذا اللقاء تألقاً كبيراً لـ “زكريا الحسين” لاعب “الكرامة” الذي استطاع تسجيل 25 نقطة في المباراة من 7 ثلاثيات ومحاولتين على نقطتين دون ارتكاب أي تورن أوفر (تمريرة خاطئة). وكانت نسبة نجاح “الحسين” 70% خارج القوس و100% داخل القوس. كما أن نسبته في الثلاثيات التي سجلها “الكرامة” كانت 63.3%.

بهذا الفوز رفع “الوحدة” رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، أما “الكرامة” بقي خامساً ب 23 نقطة.