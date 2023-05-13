13-05-2023
لافروف وابن فرحان يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان أمس “إنه جرى خلال الاتصال تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة وجهات النظر المشتركة، حول سبل إيجاد الحلول السياسية الشاملة للعديد من القضايا في المنطقة.
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