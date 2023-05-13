لافروف وابن فرحان يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان أمس “إنه جرى خلال الاتصال تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وأوضح البيان أنه تمت مناقشة وجهات النظر المشتركة، حول سبل إيجاد الحلول السياسية الشاملة للعديد من القضايا في المنطقة.