توقعات بإنتاج مليون ونصف مليون طن  من القمح

أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، أن تسعيرة القمح مجزية وتحقق هامش رابح للفلاح يتجاوز 35 بالمئة، مشيرا إلى أن التسعيرة أخدت بعين الاعتبار الأسعار الرائجة للمستلزمات الإنتاجية كون المواد المدعومة تمثل نسبة من احتياج المزارع وليس كله.

وأضاف كشتو لإذاعة ميلودي: هذه النسبة ارتفعت بعد رفع السعر إلى 2800 ل.ٍس كون تكلفة الكيلو 1700 ل.س بعد دراسة قامت بها 12 جهة على كامل الأراضي السورية.

وقال كشتو: إن هذا الموسم استثنائي ومساحة المناطق الآمنة التي تمت زراعتها 546 ألف هكتار والتقديرات والأولية تشير لوسطي إنتاج بحدود 1.5 مليون طن، مضيفا: إن 65 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة تخصص للقمح، وكل هذه النسبة تزرع، وكذلك ليست كل الأراضي صالحة للقمح وبالإضافة له هناك محاصيل أخرى ذات أهمية بالغة يجب زراعتها بالتالي الخطة الزراعية التي توضع تراعي هذه الأمور والحاجة.

وعن المحاصيل الأخرى، أشار كشتو، إلى أنها جيدة جدا وهذا العام زراعي بامتياز، وموسم الخضار الصيفية مبشر كذلك الحال.

ولفت إلى أن موسم البطاطا بدأ وهناك حوالي 100 ألف طن بطاطا فائض للتصدير، مؤكدا أن البطاطا حالياً تباع بأقل من الكلفة.

وكانت اللجنة الاقتصادية، حددت سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ل.س لكل 1 كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ل.س لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ل.س لكل 1 كغ.