القبض على عصابة سرقة وترويج عملة مزورة في اللاذقية

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على عصـابة مؤلفة من ٧ أشخاص تمتهن السرقة وتصريف الدولارات المسروقة وهم المدعوون (عبد الرحمن. ق) و(يحيى . خ) و(محمود . ف).

وذكرت “وزارة الداخلية” عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المجرمين اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب عدة حـوادث سرقة ضمن مدينة اللاذقية لمنازل ومحال تجارية عن طريق تسلق الشرفات والنوافذ وكسر زجاج السيارات المركونة بالشوارع العامة وسرقة محتوياتها ليلاً، وشراء أجهزة خليوية ومصاغ وأجهزة الكترونية وأشياء أخرى من المبالغ المالية المسروقة وصرف الباقي على حاجاتهم الشخصية، وتصريف دولارات مسروقة عن طريق أربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم وهم المدعوين (عبد الغني . خ) و(عبد الله . خ) و(ياسر . ا) و(غدير . ب) وبالتحقيق معهم اعترفوا بتصريف دولارات مسروقة للمذكورين بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

تم استرداد (دراجة نـ.ارية ــ أجهزة خليوية ــ سماعة بلوتوث ــ مكبر صوت ــ خاتم ذهب وآخر فضة ــ ساعة إلكترونية ــ أسطوانة غاز ــ ألبسة ضمن أكياس كبيرة ــ مبلغ مالي بالعملة السورية والأجنبية).

كما تم تسليم المسروقات إلى أصحابها أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



الوطن