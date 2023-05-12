المقاومة تدكّ تجمعات الاحتلال العسكرية عند أطراف غزة

أصابت صواريخ المقاومة موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، بعد تجاوزها القبّة الحديدية.

وذكر أنّ ألسنة الدخان تتصاعد من داخل الموقع العسكري التابع للاحتلال، والواقع إلى الشرق من مدينة غزة، بعد قصف المـقاومة له.

و استهدفت المقاومة موقع "أبو مطيبق" العسكري، التابع للاحتلال، والواقع عند الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

ونشرت "سرايا القدس" أنّ المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف تجمعاتٍ لآليات العدو وجنوده، بقذائف من العيار الثقيل، ضمن عملية "ثأر الأحرار" المستمرة، مؤكدةً وجود إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف الاحتلال في الموقع الذي استهدفته.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن قصف موقعٍ عسكري تابع للاحتلال، بقذائف من العيار الثقيل.

وصرّحت حركة الجهاد الإسلامي أنّ عمق العدو سيتلقى مزيداً من الضربات رداً على استهداف البيوت السكنية وتدميرها.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير أولي، يفيد بوقوع إصابة مباشرة في موقع "ناحل عوز"، وذلك بعد تأكيدها إصابة الموقع بصورة مباشرة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف غزة.

وكان الإعلام الإسرائيلي أكّد إطلاق صواريخ على "غوش دان" جنوبي "تل أبيب" ومستوطنة "بيت شيمش"، بالإضافة إلى منطقة "جبال القدس".

ورأت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ إطلاق صواريخ في اتجاه القدس هو أمر "دراماتيكي وغير متوقَّع"، بينما أشارت إلى وقوع إصابة مباشرة في منزل في "سديروت".

وتجدّد الغارات الإسرائيلية على مدن قطاع غزة، ويواصل الاحتلال عدوانه على القطاع لليوم الرابع، ونفّذ سلسلة غارات وعمليات قصف استهدفت أراضي زراعية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأغار طيران العدو الإسرائيلي على أرضٍ زراعية شرقي المدينة، بينما قصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع.

ورداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ في اتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت مشاهد هروب المستوطنين بعد تفعيل صفّارات الإنذار.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أنّ المقاومة الفلسطينية وجّهت ضربةً صاروخيةً مركّزة، تمّت على مرحلتين، في اتجاه القدس المحتلة و"تل أبيب" ومستوطنات العدو، ردّاً على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنّ طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت هدفاً في حي التنور شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، مضيفاً أنّ طائرة استطلاع تابعة للاحتلال قصفت أحد الأهداف في منطقة حيّ السلام، جنوبي شرقي رفح.

وأظهرت مشاهد، تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، هروب المستوطنين الإسرائيليين تحت وقع صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إنّ المعركة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة المقاومة الموحدة وصلته.

وأضاف القانوع، أن المقاومة الفلسطينية موحَّدة، والغرفة المشتركة تدير المعركة بحكمة.



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