طائرات إسرائيلية تلقي “منشورات”غرب درعا

قامت طائرات إسرائيلية يوم أمس الأربعاء الموافق 10 مايو / أيار بإلقاء منشورات ورقية على الشريط الحدودي غرب درعا تحذر من التعامل مع المقاومة اللبنانية.

وزعمت المنشورات على أن المقاومة تحاول استغلال أبناء المنطقة، كما أرفقت المنشورات صورتين لشخصين من منطقة غرب درعا يحملان اسمي “أحمد إبراهيم قاسم” و “أبو المجد فهد”.

وقد حذرت المنشورات قادة وعناصر الجيش السوري من التعامل مع المقـ. .ـاومة اللبنانية في المنطقة، وذلك بعدما ألقت طائرات إسرائيلية في الـ24 من نيسان الماضي منشورات ورقية بالقرب من بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، حيث حذرت من التعامل مع المقـ. .ـاومة اللبنانية أيضًا.

وكالات