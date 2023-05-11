العثور على جـثة امرأة في طرطوس والتحقيقات مستمرة لكشف ملابساتها

11-05-2023

العثور على جـثة امرأة في طرطوس والتحقيقات مستمرة لكشف ملابساتها

وردت معلومات إلى القسم الجنوبي في طرطوس حول العثور على جثة إمرأة في منطقة (عمريت) فتم التوجه إلى المكان المذكور مع الأدلة الجنائية.

وبالوصول إلى المكان شوهدت جثة امرأة بالعقد الثالث من العمر وعليها أثار تعـذيب على كافة أنحاء جسدها، ولم يتم العثور على ما يثبت شخصيتها فتم نقلها إلى مشفى الباسل في طرطوس.

فيما تبين أن سبب الوفاة صدمة نزفية ناجمة عن الكسور الشديدة.

ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة.

وزارة الداخلية

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