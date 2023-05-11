11-05-2023
العثور على جـثة امرأة في طرطوس والتحقيقات مستمرة لكشف ملابساتها
وردت معلومات إلى القسم الجنوبي في طرطوس حول العثور على جثة إمرأة في منطقة (عمريت) فتم التوجه إلى المكان المذكور مع الأدلة الجنائية.
وبالوصول إلى المكان شوهدت جثة امرأة بالعقد الثالث من العمر وعليها أثار تعـذيب على كافة أنحاء جسدها، ولم يتم العثور على ما يثبت شخصيتها فتم نقلها إلى مشفى الباسل في طرطوس.
فيما تبين أن سبب الوفاة صدمة نزفية ناجمة عن الكسور الشديدة.
ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة.
وزارة الداخلية
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