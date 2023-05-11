لأول مرة في سوريا.. جميع شركات التأمين رابحة فنياً ومالياً

كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن التقرير السنوي لأعمال قطاع التأمين لعام 2022، حيث تضمن مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين في سورية، من حيث نمو الأقساط وتطور منتجات التأمين وزيادة قيم التعويضات المسددة للمُؤمَّن لهم.

وبلغ إجمالي قيمة الأقساط التي حققتها جميع الشركات في كل فروع التأمين حوالي 178 مليار ليرة بنمو 97 بالمئة عن العام السابق، قابل هذا النمو أيضاً نمواً بالتعويضات المسددة بنسبة 68 بالمئة عن العام السابق ليصل حجم ما سدد من تعويضات إلى حوالي 84 مليار ليرة مشكلاً ما نسبته 37 بالمئة من حجم الأقساط، أما الربح التأميني فقد بلغ 15 مليار ليرة.

وتعكس تلك الأرقام بدء الاستقرار في الوضع المالي لشركات التأمين وتحقيقها أرباحاً جيدة مقارنةً مع العام الماضي، والعمل المستمر على زيادة حالة الرضا لدى المُؤمَّن لهم سواءً من حيث مواكبة تطورات واقع التأمين الصحي أو المنتجات الجديدة التي يتم العمل على استحداثها.