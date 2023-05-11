ضبط شبكة لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء

11-05-2023

ضبط شبكة لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء

ضبطت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات شبكة مكونة من عدة أشخاص لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء.

وأكدت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان على صفحتها على الفيسبوك أنه بالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي فرع المعلومات تم القبض على أفراد الشبكة بالجرم المشهود في معمل الغاز لدمشق وريفها في منطقة عدرا من خلال قيامهم بعد الثانية صباحاً بتشغيل بعض المضخات في المعمل وتعبئة أسطوانات الغاز وتخريجها.

وأشارت الوزارة الى أنه تمت مصادرة مسروقاتهم وتوقيفهم، والتحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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