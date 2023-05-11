ضبط شبكة لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء

ضبطت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات شبكة مكونة من عدة أشخاص لسرقة الغاز المنزلي والصناعي وبيعها بالسوق السوداء.

وأكدت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان على صفحتها على الفيسبوك أنه بالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي فرع المعلومات تم القبض على أفراد الشبكة بالجرم المشهود في معمل الغاز لدمشق وريفها في منطقة عدرا من خلال قيامهم بعد الثانية صباحاً بتشغيل بعض المضخات في المعمل وتعبئة أسطوانات الغاز وتخريجها.

وأشارت الوزارة الى أنه تمت مصادرة مسروقاتهم وتوقيفهم، والتحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.