11-05-2023
سفير إيران في النمسا: طهران لم تسلم طائرات مسيرة إلى روسيا
نفى السفير الإيراني في النمسا عباس باقربور أردكاني قيام بلاده بتسليم طائرات مسيرة إلى روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن اردكاني قوله اليوم: إيران تعارض تسليم أسلحة لكل من روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الغرب لم يقم بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة الأوكرانية.
وانتقد اردكاني سياسة التهديد المتمثلة في توسع حلف الناتو شرقاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع بلاده إلى الامتناع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي تدين روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
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