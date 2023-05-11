تشغيل 50 بئراً بالطاقة الشمسية في درعا

11-05-2023

تشغيل 50 بئراً بالطاقة الشمسية في درعا

أثمرت جهود المجتمع المحلي في محافظة درعا بتشغيل 50 بئراً في عدة مدن وبلدات بالطاقة الشمسية، لضخ مياه الشرب في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي وعدم توفر المحروقات بشكل كاف.

وبين معاون مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا المهندس أسامة القادري أن عدد الآبار التي تم تشغيلها بالطاقة الشمسية خلال الشهرين الماضيين بعد حملات التبرع التي أطلقها المجتمع المحلي بلغ 50 بئراً، توزعت في مدن وبلدات داعل وناحتة والحراك والغارية الشرقية والغارية الغربية والكرك الشرقي وغباب وازرع والحارة وانخل، لافتاً إلى أن المجتمع المحلي قدم كل تجهيزات التشغيل بالطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات وكابلات وروافع جهد تحت إشراف مؤسسة المياه.

وأوضح القادري أن هذه الخطوة أسهمت في حل مشاكل ضخ مياه الشرب المرتبطة بالتيار الكهربائي بنحو 80 بالمئة في الآبار التي تم تركيب المنظومات فيها، وتأمين المياه لمئات الآلاف من المواطنين في المدن والبلدات المذكورة.

وفي سياق متصل أعادت ورشات مؤسسة المياه تأهيل أربع آبار في محطة كحيل المغذية لمدينة بصرى الشام مع تأهيل بئر في محطة إرواء بصرى، وتم تشغيل الآبار الخمس ووضعها في الاستثمار لتعمل المحطتان بطاقتهما القصوى، مبيناً أن غزارة كل بئر من هذه الآبار تبلغ نحو25 متراً مكعباً في الساعة.

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